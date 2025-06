Milano, messa in sicurezza l'insegna «Generali» sul grattacielo a City Life

Generali annuncia che è stata messa «in totale sicurezza» l’area di Citylife a Milano dopo il cedimento dell’insegna sulla torre Hadid, che ospita la sede del gruppo. «L'episodio - spiega il Leone di Trieste in una nota - è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti».

La zona è stata interdetta, chiusa la fermata della M5 di piazza Tre Torri e anche il centro commerciale City Life Shopping district. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e forze dell’ordine.

A seguito della messa in sicurezza dell’area City Life a causa dell’insegna pericolante del Leone di Trieste sulla torre Hadid, Generali ha disposto che tutto il personale della sede continui a operare da remoto. «Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione», spiega il gruppo assicurativo, che si impegna a «fornire tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso».