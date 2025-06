Fincantieri aumenterà la produzione militare: tra i siti più importanti anche Palermo

Un’onda che, a suo dire, ammonta a «20 miliardi di euro di opportunità commerciali». Solo l’iniziativa Nato è un "catalizzatore industriale di portata storica» e il gruppo, è"nella condizione ideale per cogliere questa opportunità». Vale a dire fregate, cacciatorpedinieri, portaerei - che nelle mire dovranno salire al 30 per cento dei ricavi entro il 2027 (era il 20 nel 2023). Senza contare lo sviluppo dell’ "underwater», il cui obiettivo è superare gli 800 milioni di euro di ricavi nello stesso orizzonte temporale; qui si parla disottomarini e droni subacquei prima di tutto.

Aumenta la conflittualità nel mondo e aumenta la domanda di sistemi di difesa, a cominciare dalla Nato per proseguire con i singoli Paesi europei e, non ultimi, con gli Stati Uniti. E’ quest’onda che Pierroberto Folgiero, ad e dg di Fincantieri sta tentando di cavalcare.

Folgiero ribadisce che «l'opportunità offerta dalla nuova ondata di investimenti a livello globale è eccezionale» e che la «struttura produttiva» di Fincantieri"permette di adattarci rapidamente, aumentando i volumi nei

cantieri civili e militari italiani, anche attraverso unamaggiore specializzazione dei siti», due in particolare: Castellammare di Stabia e Palermo, che già operano in entrambi gli ambiti civile e militare.

E mentre la Marina Militare ha ordinato due unità multi missione (contratto da 700 milioni), per sostituire le duecedute alla Marina indonesiana, Fincantieri si candida arafforzare la propria presenza nella difesa Usa, Paese dove dal 2008 il gruppo ha tre stabilimenti nella zona dei Grandi laghi (Wisconsin). Washington vuole costruire 100 unità navali da combattimento nei prossimi 30 anni per fronteggiare la crescita nel settore della Cina, ma ha limiti nella capacità produttiva.

Fincantieri Marine Group (Fmg), che gestisce FincantieriMarinette Marine, Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri AceMarine - impianti che Donald Trump aveva già visitato nel corso del suo primo mandato - potrebbe intercettare questa necessità visto che già oggi costruisce più navi per la Us Navy in forzadi un contratto da circa 5,5 miliardi di dollari siglato nel 2020. Solo in Marinette Fincantieri ha investito di recente 400 milioni.