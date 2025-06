Ucraina fuori dal trattato sulle mine anti-uomo: «Decisione necessaria per difenderci»

Il ministero degli Esteri ucraino ha spiegato che i preparativi del Paese per il ritiro dalla Convenzione di Ottawa sono dovuti alle esigenze imposte dall’invasione russa. «L'Ucraina ha preso la difficile ma necessaria decisione politica di porre fine ai propri obblighi» ai sensi della Convenzione di Ottawa, ha spiegato il ministero in una dichiarazione, precisando che le sue attuali priorità sono la sicurezza e la difesa della sua popolazione e del suo territorio.

L’Ucraina ha annunciato la sua uscita dal trattato sulla messa al bando delle mine anti-uomo, anche detto Convenzione di Ottawa, che vieta l’uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di tali ordigni e impone la distruzione degli stock esistenti nonché l’assistenza alle vittime del loro uso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto che allinea il Paese invaso dalla Russia ad altre nazioni che hanno già preso tale decisione, come Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia.

Pertanto, la decisione di ritirarsi dal trattato è giustificata dalla «priorità primaria di difendere il nostro Stato dalla brutale aggressione russa, proteggere la nostra terra dall’occupazione e il nostro popolo dalle orribili atrocità russe». L’abbandono della Convenzione di Ottawa, secondo la dichiarazione, è una misura «necessaria e proporzionata al livello delle minacce, poiché influisce sulla sopravvivenza e la preservazione dell’Ucraina come Stato sovrano, indipendente e libero».

Kiev ha firmato la Convenzione di Ottawa nel 2005 e la Russia, che non è firmataria del trattato e utilizza mine antiuomo nella sua aggressione contro l’Ucraina dal 2014, ha beneficiato di questo squilibrio tra le parti in conflitto nella guerra russo-ucraina, secondo il ministero di Sibiga. «L'Ucraina si trova in una situazione diseguale e ingiusta che limita il suo diritto all’autodifesa, sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite», si legge nella dichiarazione ministeriale ucraina.