Trump a Fox News: «Iran a un passo dalla bomba, ora non ci penseranno più»

Il programma nucleare iraniano è stato «annientato come nessuno aveva mai visto prima», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News. «Ciò ha significato la fine delle loro ambizioni nucleari, almeno per un certo periodo», ha dichiarato Trump, una settimana dopo che gli aerei statunitensi hanno bombardato tre importanti impianti nucleari in Iran.

«La bomba l’ha attraversato come se fosse burro, burro puro», ha detto riferendosi all’impianto sotterraneo di Fordow. «In quella stanza ci sono solo migliaia di tonnellate di roccia. L’intero posto è stato semplicemente distrutto», ha affermato Trump.

Il presidente insiste sul fatto che gli iraniani non abbiano spostato l’uranio altamente arricchito dal sito di Fordo prima dell’attacco. «Penso che all’inizio sia stato molto difficile. È molto pericoloso. È molto pesante, molto, molto pesante. È una cosa molto difficile da fare. Inoltre, non abbiamo dato molto preavviso perché non sapevano del nostro arrivo fino a quel momento».