Attacco record di Mosca, oltre 500 tra missili e droni russi sull'Ucraina. La Polonia fa decollare i jet militari

Durante le missioni difensive, un pilota ucraino di F-16 ha perso la vita quando il suo aereo è stato danneggiato, ha riportato il Comando delle Forze armate dell’Aeronautica militare su Facebook. Nella città di Smila, nell’Ucraina centrale, le autorità hanno segnalato sei feriti, tra cui uno minore, in un attacco con droni e missili contro un edificio residenziale.

L’agenzia di stampa ucraina Ukrinform ha riferito, inoltre, che si sono verificate esplosioni in diverse città del Paese, tra cui Leopoli, nell’Ucraina occidentale, che ha subito un attacco combinato con droni e missili contro infrastrutture critiche. Il consiglio comunale di Leopoli, citato da Ukrinform, ha dichiarato che non sono state segnalate vittime civili.

La Polonia fa decollare i jet

Aerei militari polacchi e «alleati» sono stati fatti decollare stanotte in seguito all’attacco russo sull'Ucraina che ha raggiunto anche le regioni occidentali del Paese invaso. Lo ha riferito il Comando operativo delle forze armate polacche su X.

«In relazione all’attacco della Russia, che sta colpendo obiettivi sul territorio ucraino, aerei polacchi e alleati hanno iniziato a operare nel nostro spazio aereo», ha riferito il comando spiegando che stanotte «coppie di caccia in servizio sono state fatte decollare e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar terrestri hanno raggiunto il massimo stato di prontezza».

Il ministro Lavrov: l'Occidente non riuscirà a sconfiggere la Russia

L’Occidente cerca di sconfiggere strategicamente la Russia, usando il regime di Kiev come ariete, ma non ci riuscirà. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato dalla Tass. «Assistiamo a una situazione di stallo senza precedenti tra il nostro Paese e l'Occidente collettivo, che ha deciso di nuovo di dichiarare guerra contro di noi e infliggere una sconfitta strategica alla Russia, usando essenzialmente il regime nazista di Kiev come ariete», ha detto Lavrov durante i colloqui con il ministro degli Esteri del Kirghizistan Jeenbek Kulubayev.

«L'Occidente non ci è mai riuscito, non ci riuscirà nemmeno questa volta», ha affermato il capo della diplomazia russa, e «probabilmente sta iniziando a capirlo».

Per il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno perso il buon senso e stanno cercando di tornare ai tempi in cui i loro Paesi volevano conquistare l’intera Europa. Nello specifico, il capo della diplomazia russa, impegnato in una visita ufficiale n Kirghizistan oggi e domani, ha fatto riferimento a un recente articolo congiunto di Macron e Merz, in cui definiscono la Russia «la principale minaccia» e dichiarano la necessità che l’Europa si «arma».

«Penso che queste citazioni, da sole, per una persona che capisce più o meno cosa sta succedendo in Europa e segue gli eventi, siano sufficienti per capire che queste figure hanno finalmente perso il buon senso e stanno cercando di tornare francamente ai tempi in cui Francia e Germania volevano conquistare l’Europa, principalmente l’Impero russo e l’Unione Sovietica», ha dichiarato Lavrov in conferenza stampa, riportata da Ria Novosti.

In visita ufficiale in Kirghizistan, oltre agli incontri con il presidente kirghiso Sadyr Japarov e il ministro degli Esteri Zheenbek Kulubaev, è prevista la partecipazione di Lavrov a una riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri.