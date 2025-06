Quasi 200 mila al Pride vietato di Budapest: clima di festa, ma si temono le manifestazioni dell'ultra destra

Il Pride a Budapest ha cominciato a sfilare. In testa al corteo il sindaco della città, Gergely Karácsony, accolto dall’ovazione della folla. Anche la folta delegazione di deputati ed eurodeputati del

centrosinistra europeo si è unita al corteo. In precedenza i leader politici, tra cui Elly Schlein, Carlo Calenda e la vice premier spagnola Jolanda Diaz erano rimasti nel giardino del palazzo comunale per oltre un’ora. Al momento il corteo avanza in un clima di festa tra bandiere, canti e balli.

La marcia è però turbata dai timori delle contromanifestazioni dell’ultradestra (queste autorizzate dal governo di Orban al contrario del Pride). Si stima che stiano sfilando almeno 50 mila persone con tantissimi cittadini stranieri che si sono uniti agli ungheresi. Senza dimenticare i circa 70 deputati europei che hanno scelto di marciare insieme per la difesa del diritti LGBTQI+.

Il clima a Budapest è comunque surreale: dietro la consueta coloratissima parata si chiedono informazioni su cosa stia succedendo nelle vicinanze, come si stiano muovendo i cortei neo-nazisti e, soprattutto, come agirà la polizia. Quel che è certo che la prudenza è massima e il regista del Pride è il sindaco progressista di Budapest, Gergely Karácsony. Proprio per cautela delegazione di deputati è stata trattenuta nei giardini del comune e fatta inserire successivamente nel corteo