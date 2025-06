Caldo estremo e lavori edili, "soddisfatte" FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil per ordinanza Regione

FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Sicilia esprimono soddisfazione per l’ordinanza firmata dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e che prevede l’interruzione delle attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate e nelle aree ad alto rischio per le temperature elevate. “Si tratta di un grande traguardo e di importante gesto di civiltà” commentano Antonino Potenza, Paolo D’Anca e Giovanni Pistorio, segretari generali di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Sicilia, che giorni fa avevano fatto pressing affinché, come lo scorso anno, si giungesse a tale ordinanza. “Un’iniziativa indispensabile - spiegano Potenza, D’Anca e Pistorio - proprio nella nostra regione che, nei mesi estivi, registra temperature elevatissime, in grado di mettere seriamente a rischio l’incolumità dei lavoratori”.

I segretari generali di FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil Sicilia concludono: “Siamo sicuri che questa ordinanza consentirà di diminuire i rischi per i lavoratori, prevenendo eventuali infortuni, spesso anche causa di morte. Ci consentirà, inoltre, di monitorare meglio le situazioni di criticità e abusi, perché l’effetto dell’ordinanza impone un livello di controllo anche agli organi di polizia locale. Noi continueremo a essere vigili e a non lesinare la richiesta di interventi a tutela degli operai, certi che una virtuosa sinergia tra sindacati e istituzioni possa arginare tante criticità per il mondo del lavoro”.