Tentato omicidio, due carabinieri condannati a 10 e 8 anni

Sono stati condannati rispettivamente a 10 anni e 8 mesi e 8 anni e 8 mesi i due carabinieri accusati di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata ai danni di un pusher trovato accoltellato a Castiglione Olona (Varese) nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 2024.

La sentenza è stata pronunciata oggi dal Gup del tribunale di Varese Niccolò Bernardi. Per i due militari, uno in servizio alla compagnia di Luino (Varese), l’altro alla stazione di Malnate (Varese) all’epoca dei fatti, i pubblici ministeri Lorenzo Dalla Palma e Marialina Contaldo avevano chiesto condanne a 11 anni e 9 anni e 6 mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate in 90 giorni ed è molto probabile il ricorso in appello delle difese.

Un terzo militare, accusato di un solo episodio di rapina nei confronti dello spacciatore, ha patteggiato a 4 anni e 6 mesi. Ha patteggiato a 3 anni e 8 mesi, invece, il pusher accoltellato a processo nella doppia veste di parte offesa per l’aggressione ricevuta e di imputato con l’accusa di spaccio. Secondo l’accusa, il gruppo dei carabinieri condannati rapinavano i pusher nei boschi del Varesotto della zona invece di reprimere il giro di droga.