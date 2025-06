Il rapporto «Disumani», torture e violenze sessuali nelle strutture per migranti: il rapporto stilato in collaborazione con il Policlinico di Palermo

La tortura è «un elemento strutturale della rotta migratoria del Mediterraneo». A subirla sono soprattuto uomini, con un’età media di 25 anni. Poco più dellametà delle torture documentate sono avvenute in Libia, mentre un terzo in 9 paesi considerati sicuri dall’Italia. Quanto alle donne, l’80% delle pazienti ha subito uno o più episodi di violenza sessuale. Complessivamente, il 67% presenta sintomi da stress post-traumatico e soprattutto solo il 22% ha ottenuto lo status di rifugiato, nonostante le torture subite. Lo evidenzia il rapporto 'Disumanì pubblicato da Medici senza frontiere in occasione della Giornata mondiale in supporto delle vittime di tortura.

Lo studio è frutto del progetto per persone migranti e rifugiate sopravvissute a tortura gestito a Palermo in collaborazione col Policlinico «Paolo Giaccone», il Dipartimento Promise, la Clinica legale per i diritti umani e l'Università degli Studi di Palermo. Tra gennaio 2023 e febbraio 2025, 160 persone sono state prese in carico dal progetto di Palermo. Le persone assistite provengono da 20 diversi paesi, la maggior parte da Bangladesh, Gambia e Costa d’Avorio. L’età media è di 25 anni e il 75% sono uomini.