Napoli, ferito a colpi di arma da fuoco: un fermato

Un uomo di 47 anni è stato ferito nel Napoletano questa notte e una persona è stata fermata dalla polizia, cui sono affidate le indagini. Il fatto è accaduto ad Acerra. Il ferito è arrivato all’ospedale Villa dei fiori, dal quale poi è stato trasferito al Cardarelli di Napoli per essere sottoposto a un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.

L’uomo ha raccontato che, mentre era in via Marconi, una persona gli ha esploso contro diversi colpi di pistola. C'è già un fermato