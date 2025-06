Guerra in Medio Oriente, funzionario israeliano: «Il cessate il fuoco può reggere»

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran «potrebbe reggere» se entrambe le parti si impegneranno a rispettarlo. Lo ha detto un funzionario israeliano al sito di notizie Walla. «Trump ha annunciato un cessate il fuoco. Se tutte le parti lo rispetteranno, rimarrà in vigore», ha dichiarato il funzionario in forma anonima. Non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale e pubblica in merito da parte del Primo Ministro Benjamin Netanyahu o di altri funzionari israeliani.