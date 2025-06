Iran, dieci missili lanciati contro le basi Usa in Qatar

L’Iran ha lanciato dieci missili balistici contro le basi americane in Qatar. Esplosioni sono state udite a Doha. Secondo diverse immagini circolate in rete, la contraerea del Qatar è entrata in azione per intercettare i missili su Doha ma non si registrano né morti, né feriti. Il sistema di difesa aerea è stato attivato anche alla base americana di Ain al-Asad, in Iraq. Gli allarmi sono stati attivati anche nella base statunitense di Al-Salam in Kuwait e in Bahrein.

Il consiglio supremo per la Sicurezza nazionale dell’Iran afferma di aver lanciato un numero di missili pari a quello delle bombe utilizzate dagli Stati Uniti nell’attacco. Il Qatar, invece, ha dichiarato di riservarsi il diritto di rispondere direttamente e in conformità con il diritto internazionale all’attacco sferrato dall’Iran contro la base militare statunitense di Al Udeid a Doha in rappresaglia ai raid americani contro gli impianti nucleari iraniani. Il Qatar ha inoltre fatto sapere di aver «intercettato con successo» i missili lanciati dalla Repubblica islamica sul suo territorio.

I Guardiani della rivoluzione islamica hanno confermato ufficialmente l’attacco sulla base americana di al Udeid, in Qatar: «Nel nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, chiunque ti attacchi, allora attaccalo allo stesso modo», si legge in una nota diramata dall’agenzia Tasnim. «A seguito della palese aggressione militare del regime criminale degli Stati Uniti d’America contro i pacifici impianti nucleari della Repubblica islamica dell’Iran e della chiara violazione del diritto internazionale, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, con la guida del consiglio supremo di Sicurezza nazionale e la leadership del Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya, ha preso di mira con un distruttivo e potente attacco missilistico la base di Al-Udeid in Qatar», si spiega ancora. Il messaggio, ammoniscono i Pasdaram «è chiaro e inequivocabile: la Repubblica islamica dell’Iran, confidando in Dio Onnipotente e contando sul popolo fedele e ben noto dell’Iran islamico, non lascerà la sua integrità territoriale, la sovranità e la sicurezza nazionale senza risposta in nessuna circostanza».

L’Iran aveva avvertito il Qatar prima di lanciare l’attacco missilistico sulla base al Udeid: lo riferisce il New York Times. Teheran, si legge, «aveva preavvisato che gli attacchi stavano arrivando per ridurre al minimo le vittime, secondo tre funzionari iraniani che hanno familiarità con i piani». Il regime era obbligato a rispondere al raid sui suoi impianti nucleare, ma lo ha fatto in modo «da lasciare a tutte le parti una via di uscita».

(in aggiornamento)