Trump ordina l'attacco all'Iran e il mondo trema: il riassunto della mattinata

Il presidente Donald Trump ha ordinato il bombardamento dell’impianto nucleare iraniano di Fordo, scavato nelle montagne e considerato il cuore del programma atomico di Teheran. Una decisione che né Biden, né Obama, né Bush o Clinton avevano mai osato prendere, per timore di trascinare gli Stati Uniti in una guerra regionale incontrollabile. Per Trump, soprannominato ormai "Taco Trump" per la sua tendenza a scappare dalle decisioni irreversibili, è stato un punto di svolta. Ha agito controvoglia, incastrato dalla pressione di Netanyahu: se non avesse colpito, Israele avrebbe intensificato gli attacchi nel tentativo di far crollare il regime di Teheran, con un rischio altissimo di destabilizzazione totale della regione.

Attaccando, Trump può invece sperare di forzare ancora Teheran a negoziare. Ma il prezzo è altissimo. La Casa Bianca ha annunciato l’"annientamento" dell’impianto sotto le montagne, ma prove indipendenti sull'effettiva distruzione non ci sono. E proprio questo crea lo scenario più incerto e pericoloso della sua presidenza. L’Iran ha promesso ritorsioni, il Congresso potrebbe reagire per non essere stato consultato - Trump ha informato solo a operazione in corso - e ora monta la richiesta di impeachment, avanzata per prima dalla deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez.