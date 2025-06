Tajani: «In arrivo a Verona 150 connazionali da Israele»

«E' ovvio che si è alzato il livello di allerta, ma in questo momento non ci sono situazioni particolarmente pericolose. Stiamo invece lavorando tantissimo per far uscire dall’Iran e da Israele i nostri concittadini che lo vogliono. Fra poco partirà un aereo da Sharm el Sheikh con circa 150 italiani a bordo che sono usciti da Israele. L’aereo atterrerà questa notte a Verona». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a 'Zona biancà, su Rete4.

Tajani ha ricordato anche l’impegno profuso per fare uscire i connazionali dall’Iran: «Ieri l’ultimo gruppo è arrivato al confine con l’Azerbaigian. Questi connazionali sono stati accolti dalla nostra ambasciata a Baku e sono al sicuro. Ci saranno altri viaggi da Teheran verso l’Azerbaigian per fare in modo che coloro che vogliono lasciare il Paese in guerra possano farlo».