L'Italia riposiziona i militari nella regioni vicino l'Iran: rientrano 40 carabinieri

I militari italiani impegnati nei teatri operativi all’estero sono stati riposizionati alla luce del conflitto in Medio Oriente e dell’intervento militare in Iran. In particolare il riposizionamento ha riguardato quelli in aree particolarmente sensibili o in prossimità di possibili obiettivi di una rappresaglia iraniana contro gli Stati Uniti.

Lo stesso ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riferito che fin da venerdì sono state avviate «misure preventive per rafforzare la sicurezza dei contingenti italiani all’estero». «I nostri militari non sono coinvolti nelle operazioni e non rappresentano un obiettivo diretto di possibili ritorsioni iraniane», ha assicurato il ministro, «tuttavia, in via cautelativa, abbiamo ricollocato alcuni assetti posizionati in prossimità di infrastrutture o basi statunitensi, per evitare che possano essere esposti a danni collaterali».

In giornata è arrivata la notizia del rientro di una quarantina di Carabinieri paracadutisti che erano di stanza all’aeroporto di Baghdad. «Sono andati in Kuwait e poi sono arrivati in Italia perchè gli americani ci avevano detto che era giusto allontanarsi da là perchè avrebbe potuto essere uno degli oggetti della reazione iraniana in caso di attacco», ha riferito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Nelle altre parti dell’Iraq non ci sono problemi di sicurezza per i nostri militari», ha aggiunto.