Guerra in Medio Oriente: a Teheran la piazza grida «vendetta». Ecco le quattro opzioni di risposta sul tavolo degli ayatollah

L’Iran ha promesso che l’attacco sferrato nella notte dagli aerei da guerra americani non rimarrà senza risposta. Da Istanbul, dove si trova per il summit dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OCI), il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha sottolineato che Israele e Stati Uniti «conoscono solo il linguaggio della violenza», ha ribadito che non è il momento per negoziare con il «Paese sotto attacco» e rivelato che per una risposta adeguata «sono diverse le opzioni sul tavolo». In realtà agli occhi degli esperti le reazioni potrebbero essere quattro:

L'attacco agli obiettivi Usa

Una prima ipotesi, forse la principale e di certo la più temuta dagli Stati Uniti, riguarda l’attacco a obiettivi americani nella regione del Golfo e in Medio Oriente. «Ogni obiettivo americano è da oggi considerato legittimo», ha comunicato l’emittente IRIB, megafono del regime degli ayatollah. Gli Usa hanno basi e contingenti in diversi Paesi. Per quanto rigurda i marines di stanza in Turchia Ankara ha usato grande cautela nel condannare l’azione americana di questa notte e sembra impossibile che il presidente Recep Tayyip Erdogan possa permettere all’Iran di attaccare su suolo turco un alleato Nato.