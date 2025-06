Guerra in Medio Oriente, Meloni telefona a Mattarella: obiettivo la sicurezza dei militari e il sostegno all'economia

Una telefonata per informare il presidente della Repubblica sulla situazione nell’area mediorientale e per fare con il Capo dello Stato un punto generale della situazione dopo il vertice di governo sull'Iran e i contatti con i leader europei e della penisola arabica.

Giorgia Meloni si è attivata immediatamente in nottata, appena appresa la notizia dell’attacco Usa all’Iran, per avviare una serie di contatti ad amplissimo raggio sul tema, anche se l'Italia non sta giocando un ruolo in prima battuta sulla vicenda specifica come invece accade in altri scacchieri.

Ma la complessità della situazione e le potenziali ricadute sul nostro paese richiedono massima attenzione e anche partecipazione, è la convinzione nel governo. Uno degli obiettivi è consentire ai

nostri connazionali di lasciare in sicurezza i luoghi vicini al conflitto (una quarantina di carabinieri italiani hanno già lasciato Baghdad).

Ma serve anche organizzarsi velocemente per reggere i possibili impatti sull'economia - in particolare gli effetti sui costi dell’energia per la possibile chiusura dello stretto di Horumuz - e la sicurezza. Un fronte delicato, quest’ultimo, tenendo anche conto delle presenze Usa e israeliane sul nostro territorio, come consolati, ambasciate, luoghi di culto. Temi che la premier avrebbe affrontato facendo l'analisi della situazione insieme al presidente.