Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza nel pomeriggio a seguito degli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari in Iran, ha annunciato la delegazione della Guyana, che presiede il Consiglio a giugno. La riunione, prevista per le 15:00 ora locale a New York (le 21 in Italia), sarà la terza del Consiglio dall’inizio della guerra Iran-Israele il 13 giugno.