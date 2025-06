Consiglio di sicurezza Onu, Guterres: «Verifiche ai siti nucleari dell'Iran: chiediamo l'accesso completo»

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Teheran di garantire l’accesso completo degli ispettori dell’Aiea, l’agenzia internazionale per l’energia atomica, agli impianti nucleari e di arricchimento dell’uranio. «Abbiamo bisogno di una soluzione credibile, globale e verificabile, che ristabilisca la fiducia, inclusa la piena accessibilità agli ispettori dell’Aiea, in quanto autorità tecnica delle Nazioni Unite in questo settore», ha detto Guterres nel suo intervento al Consiglio di sicurezza.