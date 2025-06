Il Papa ai politici: la legge naturale è una bussola per legiferare

Nell’udienza ai partecipanti al Giubileo dei Governanti e Amministratori, papa Leone XIV ha parlato anche di libertà religiosa e di dialogo interreligioso. «Anche in questo campo, oggi sempre più di attualità - ha detto nel suo discorso in inglese -, l’azione politica può fare tanto, promuovendo le condizioni affinché vi sia effettiva libertà religiosa e possa svilupparsi un rispettoso e costruttivo incontro tra le diverse comunità religiose. Credere in Dio, con i valori positivi che ne derivano, è nella vita dei singoli e delle comunità una fonte immensa di bene e di verità».

Secondo il Pontefice, «per avere allora un punto di riferimento unitario nell’azione politica, piuttosto che escludere a priori, nei processi decisionali, la considerazione del trascendente, gioverà cercare, in esso, ciò che accomuna tutti». A tale scopo, «un riferimento imprescindibile è quello alla legge naturale, non scritta da mani d’uomo, ma riconosciuta come valida universalmente e in ogni tempo, che trova nella stessa natura la sua forma più plausibile e convincente», ha affermato.