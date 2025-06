«Ho voglia di gelato», la fuga (quasi) perfetta di un bimbo di 7 anni

Da solo in stazione di sera. Ma lui, 7 anni, non si era perso. Aveva architettato un piano perfetto per ottenere quello che voleva: un gelato. E per averlo aveva fatto un chilometro a piedi per raggiungere la stazione, venti minuti sul treno diretto a Milano zona Cadorna dove, ricordava, c'era una gelateria buona. I poliziotti lo notano, gli parlano e diramano una foto per il riconoscimento. E così poco dopo i genitori, già in ansia, arrivano per riprendersi quel figlio "plusdotato, iperattivo, un’intelligenza sopra la norma», dice la mamma.

La storia la racconta il Corriere.it, la storia di un piano perfetto, studiato minuziosamente. «Ha curato i minimi dettagli. Conosce la strada per arrivare in stazione. Si è tolto l'orologio con il gps incorporato, ha aperto il cancello in autonomia, e una volta salito sul treno si è seduto di fianco ad una signora anziana facendo finta di conoscerla. Così è arrivato dove voleva», spiega la mamma, insegnante nel Varesotto.