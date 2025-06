L’obiettivo di spesa del 5% pe rla Nato tocca agli altri paesi ma gli Stati Uniti non dovrebbero essere obbligati. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump parlando con i giornalisti. «Penso che dovrebbero farlo loro. Non credo che dovremmo farlo noi. Sosteniamo la Nato da così tanto tempo. In molti casi, credo, pagando quasi il 100% dei costi. Quindi non credo che dovremmo farlo noi, ma i Paesi della Nato dovrebbero assolutamente farlo».