In tre giorni caduta la pioggia che in Sicilia si registra in un mese

Negli ultimi tre giorni in Sicilia è caduta una quantità di pioggia che in genere si registra in un mese. Come i 91 millimetri di Calascibetta, o 77 millimetri nella zona dei Nebrodi o i 75 al confine tra la provincia di Agrigento e Palermo o ancora gli 82 millimetri nel catanese. Una buona notizia, nonostante i disagi, per la regione dove l’emergenza siccità non è ancora superata. «Sì, le piogge sono iniziate il 17, più o meno gli accumuli sono con una media regionale di circa 20 millimetri, perché la distribuzione è stata estremamente disomogenea sul territori - dice Luigi Pasotti dirigente del servizio agrometeorologico della Sicilia orientale - Benefici locali anche consistenti per le zone interessate, spostando in avanti l’avvio dell’attività irrigua. Limitati, prevalentemente indiretti, i benefici per le riserve idriche degli invasi».