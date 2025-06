Crotone, picchia gli amici della ragazza che perseguitava: arrestato

Non avevano una relazione, ma lui la perseguitava. I carabinieri di Crotone, dopo la denuncia presentata da una giovane donna che da tempo viveva una situazione di disagio perchè un uomo metteva in atto pedinamenti e appostamenti nei luoghi da lei frequentati ed era arrivato ad aggredire i suoi amici di quest’ultima con palesi scenate di gelosia, hanno trovato riscontri a questo racconto. La procura di Crotone ha chiesto e ottenuto i domiciliari con l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, ma l’uomo si è rifiutato di sottoporsi alla misura, ed è stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.