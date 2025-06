Processo Open Arms, le motivazioni della sentenza di assoluzione di Salvini: «La Spagna, non Italia, avrebbe dovuto dare il porto sicuro»

«La Spagna, e non l’Italia, era tenuta a tutelare i diritti delle persone a bordo e, dunque, in linea di principio, anche a fornire l’approdo in un Place of safety (porto sicuro)». E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del processo Open Arms. I giudici della II sezione penale presieduta da Roberto Murgia (giudici estensori Elisabetta Villa e Andrea Innocenti) il 20 dicembre scorso hanno assolto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Lo scorso 19 marzo il presidente Murgia aveva chiesto una proroga di 90 giorni per il deposito, proroga concessa dal presidente del tribunale. Oggi il deposito delle 270 pagine di motivazioni.