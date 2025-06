Esplode una granata nella residenza dell'ambasciatore norvegese a Tel Aviv

Un’esplosione si è verificata questa sera nella residenza dell’ambasciatore norvegese in Israele a Herzliya: lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri norvegese, secondo quanto riportato dai media israeliani.

«Siamo stati in contatto con l’ambasciata stasera. Nessun membro del personale dell’ambasciata è rimasto ferito durante l'incidente», ha dichiarato il Ministero degli Esteri in unanota. Non è stata specificata la causa dell’esplosione. Secondo quanto riportato dai media locali, una granata è stata lanciata contro la residenza, causando danni all’edificio.