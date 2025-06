Donald Trump ha accennato all’esistenza di un «piano» americano pronto in caso di caduta del regime iraniano. «Abbiamo un piano per tutto, ma vedremo che cosa succede», ha detto rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fossero pronti in caso di caduta del regime. «Forse - ha continuato, senza specificare a cosa si riferisse - finirà molto rapidamente».