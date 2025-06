Pentagono pronto ad agire: presentati a Trump i possibili piani di guerra in Iran

Il capo del Comando centrale americano, Michael Kurilla, ha incontrato il presidente Donald Trump e gli ha presentato possibili opzioni per un intervento militare in Iran. Lo scrive il Jerusalem Post.

In caso di intervento militare Usa, a guidarlo sarebbe proprio Kurilla, considerato un falco interventista. Una fonte a conoscenza del dossier ha assicurato che Trump ascolta e rispetta il generale. Il presidente Usa, ha spiegato ancora la fonte, «sarebbe contento se gli iraniani accettassero un accordo che descrive come «resa» Visto che non è all’orizzonte, l’ipotesi di lavoro è che ordinerà un attacco».