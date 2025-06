Oggi la prima prova dell'esame di maturità. Tra le tracce «Paolo Borsellino e i giovani» e un brano del Gattopardo

Al via dalle ore 8,30 gli esami di maturità per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni). La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell’Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito. Quest’anno sono 13.900 le commissioni per un totale di 27.698 classi.

«I giovani, la mia speranza» un messaggio del giudice Paolo Borsellino è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell’esame di Stato secondo quando apprende l’Ansa.

Altra traccia è un riassunto e riflessioni sulla parola «Rispetto» tratta da un testo di Riccardo Maccioni. Una poesia di Pier Paolo Pasolini è stata proposta agli studenti per la comprensione e l’analisi. Gli anni Trenta e il New Deal sono gli argomenti proposti in una delle sette tracce sottoposte ai maturandi all’esame di Stato. Il testo è tratto da Piers Brendon "Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo" Carocci editore. Gli studenti devono sintetizzare il contenuto, individuare le motivazioni, offrire riflessioni e argomentare.