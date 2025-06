Blitz hacker sulla tv di Stato Iraniana: appelli alla popolazione a scendere in piazza contro il regime

Blitz degli hacker filoisraeliani sulla tv di Stato iraniana, che per alcuni momenti ha trasmesso filmati di varie proteste delle donne in cui si incitava la popolazione a scendere in piazza contro il

regime degli ayatollah. Lo afferma il quotidiano Hamshahri, che ha condiviso un video della breve interruzione con un testo che recita: «Gli hacker si sono infiltrati nella televisione di Stato e hanno trasmesso un appello che chiedeva alla gente di scendere in piazza». La tv di Stato iraniana ha poi avvertito gli spettatori che ciò era dovuto «ad attacchi informatici condotti dal nemico sionista».