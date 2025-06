Guerra tra Israele e Iran, gli Houthi: «Interverremo al fianco di Teheran così come fatto con Gaza»

Il funzionario yemenita Mohammed al-Bukhaiti ha detto ad AlJazeera che gli Houthi accorreranno in aiuto di qualsiasi nazione araba o musulmana sotto attacco. «Interverremo per sostenere Teheran contro le aggressioni sioniste, così come abbiamo sostenuto i nostri fratelli a Gaza», ha affermato al-Bukhaiti.

Gli Houthi hanno condotto attacchi con droni e missili contro Israele in una campagna che, a loro dire, mira a fare pressione sul Paese affinchè ponga fine alla guerra contro Gaza.