Guerra Israele-Iran, Trump: «Resa incondizionata». E poi si rivolge a Khamenei: «Bersaglio facile, si arrenda»

Donald Trump ha annunciato il controllo dello spazio aereo iraniano. «Ora abbiamo il controllo completo e totale dei cieli sopra l’Iran», ha scritto su Truth usando un plurale che sembrerebbe certificare la partecipazione degli Usa all’operazione lanciata cinque giorni fa da Israele.

«L'Iran disponeva di ottimi sistemi di tracciamento satellitare e di altre attrezzature difensive, in quantità abbondante, ma non sono paragonabili alla 'robà fatta, concepita e prodotta in America», ha proseguito, «nessuno lo fa meglio dei buoni vecchi Stati Uniti».

Trump ha poi lanciato un ultimatum alla guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei: deve arrendersi. «Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto Leader Supremo. E’ un bersaglio facile, ma lì è al sicuro», ha scritto su Truth.

«Non lo elimineremo (uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che vengano lanciati missili contro civili o soldati americani. La nostra pazienza sta finendo», ha avvertito.

E il messaggio è stato ancora più chiaro in un secondo post scritto a caratteri cubitali: «Resa incondizionata».