Muore a 13 anni dopo un tuffo nel laghetto a Perugia, la festa di fine scuola finisce in tragedia

Dovevano essere ore di festa e divertimento per la fine dell’anno scolastico ed invece la scampagnata organizzata domenica pomeriggio da alcuni studenti di una scuola media di Perugia dai loro genitori si è improvvisamente trasformata in tragedia. Un bagno in un laghetto artificiale, nella zona di Pieve Caina di Marsciano, è infatti costato la vita a un tredicenne che faceva parte del gruppo.

Un incidente, non hanno dubbi i carabinieri intervenuti per i rilievi coordinati dalla Procura di Spoleto. Sarà ora l’autopsia a chiarire se il ragazzo sia morto annegato o per un malore.

L’allarme è scattato con una telefonata al numero unico di emergenza 112 della centrale operativa della compagnia carabinieri di Todi. I militari della stazione di Marsciano sono quindi intervenuti presso una società agricola in quel comune, dove era stata segnalata la scomparsa di un tredicenne mentre faceva il bagno in un bacino artificiale presente all’interno dell’azienda.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno appreso che era in corso una festa di fine anno scolastico, alla quale partecipavano alunni delle scuole medie accompagnati dai genitori.