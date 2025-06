Bambino di 10 anni sparisce mentre fa il bagno nel lago di Bilancino

Sparito mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino un bambina di 10 anni. Appena scattato l’allarme i vigili del fuoco del luogo, Barberino di Mugello, alle porte di Firenze, sono corsi vicino alla spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. Sul posto sono state inviati sia la squadra di terra sia il mezzo nautico in navigazione, mentre dall’alto sta effettuando un volo il Drago 147 del reparto volo di Bologna. In preparazione le immersioni da parte del nucleo sommozzatori.