Madre e figlia morte a Roma, la trasmissione «Chi l'ha visto?» pubblica le foto di Ford con la donna ancora senza identità

Il punto di svolta nelle indagini sui corpi ritrovati a Villa Pamphili a Roma è arrivato grazie a una segnalazione ricevuta da Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai Tre. Un testimone ha riconosciuto uno dei tatuaggi pubblicati dalla polizia e ha raccontato di una lite violenta tra un uomo e una donna, tale da richiedere l’intervento di una volante. In quell’occasione l’uomo, identificato come Rexal Ford, aveva dichiarato di essere il padre della bambina. Dopo l’appello, la trasmissione ha pubblicato una foto della donna in compagnia di Ford e della neonata, rilanciando: «Qualcuno la riconosce?». La donna, infatti, resta ancora senza identità.

Rexal Ford, il 46enne americano fermato in Grecia per l’omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato anche fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due giorni prima del ritrovamento dei corpi. A diffondere lo scatto che ritrae l’uomo in pantaloncini, maglietta e cappellino con la bimba di pochi mesi che indossa un vestitino rosa, è stata sempre la trasmissione «Chi l’ha visto?»