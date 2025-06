Israele, Idf: «I bombardamenti dall'Iran riprenderanno questa sera»

L’esercito israeliano stima che i bombardamenti dall’Iran riprenderanno in serata. Secondo l’Idf parte della calma delle ultime ore è dovuta a una festività che si celebra oggi in Iran. L’Idf ha inoltre riferito che l’intero Comando del Fronte Interno è stato mobilitato: più di 50 battaglioni di soccorso sono schierati in tutto il Paese, e ha sottolineato l’importanza della protezione: nell’attacco a Tel

Aviv, tre appartamenti sono stati completamente distrutti.

Anche domani potrebbe essere esteso l’ordine sarà di non recarsi nei luoghi di lavoro non essenziali e di non tenere lezioni in tutto il Paese.