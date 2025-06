Israele: «Colpiti 40 obiettivi a Teheran, distrutto il sito di Isfahan». E Musk annuncia: «Attivato Starlink, sollevatevi contro il regime degli ayatollah»

Il portavoce dell’Idf ha dichiarato in un briefing in diretta che l’aviazione israeliana ha colpito oltre 40 obiettivi nell’area di Teheran, inclusi centri di comando e infrastrutture strategiche. «Decine di caccia operano liberamente sopra la capitale iraniana grazie ai nostri attacchi iniziali», ha affermato.

Secondo il portavoce si tratta della penetrazione più profonda mai effettuata in territorio iraniano: «L'arrivo a Teheran ha un significato strategico e operativo ampio. Raggiungeremo qualunque posto sarà necessario per difendere i cittadini di Israele. Teheran non è più invulnerabile».

«Durante la notte, 70 aerei da combattimento hanno attaccato decine di obiettivi a Teheran. Stiamo operando liberamente grazie ai primi raid. Abbiamo creato libertà d’azione aerea e raggiungeremo qualsiasi punto necessario», ha detto il portavoce dell’Idf in un brifing. «I piloti dell’Aeronautica Militare hanno volato per due ore e mezza fino a Teheran. Questa è la distanza più lunga che abbiamo mai percorso in Iran», ha aggiunto.