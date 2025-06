Iran, Crosetto: «Una partita che Israele non può perdere»

«Da tempo è evidente che l’Iran sta cercando di raggiungere la possibilità di costruire l’arma atomica e Israele è certa che il giorno che Iran disporrà dell’arma atomica la userà contro Israele. Israele non può accettare che Iran arrivi alla bomba atomica. E’ un attacco che preoccupa molto, perchè è una partita che Israele non può perdere, non può accettare che Iran continui a costruire bomba atomica. O Iran cede e abbandona il programma di riarmo nucleare o Israele andrà fino in fondo. Per Israele è una guerra per la vita o la morte. Israele è certa che Iran con bomba atomica la userà su Israele». A dirlo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto in collegamento alla terza edizione della rassegna culturale Capri d’autore.