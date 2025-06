Iran, la premier Meloni riunisce governo e servizi segreti

Circa un’ora in videocollegamento, per «fare un punto» dopo gli attacchi di Israele all’Iran. Giorgia Meloni ha riunito nel primo pomeriggio mezzo governo e i vertici dei servizi per un aggiornamento sulla nuova crisi che si è aperta in Medio Oriente, che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha seguito fin da questa notte.

Alla call, secondo quanto si apprende, ha preso parte anche l'altro vicepremier, Matteo Salvini, insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i sottosegretari alla presidenza Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano, che è anche autorità delegata ai servizi.