La magistratura di Milano indaga sull'operazione di acquisto quote Mps-RPT

La Procura di Milano sta indagando sull'acquisto di azioni Mps realizzato attraverso Banca Akros, sulla base di un esposto presentato da Unicredit, per verificare se nell’acquisizione vi sia stato un accordo tenuto nascosto al mercato. Nell’operazione l’acquisto è stato poi realizzato da Banco Bpm, da Anima, Delfin e dal gruppo Caltagirone. E’ quanto è stato confermato all’ANSA da fonti giudiziarie, dopo l'anticipazione del sito 'Lettera43'.

Nell’inchiesta, affidata al Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf, sono state effettuate acquisizioni documentali nella stessa Banca Akros, che appartiene al gruppo Bpm.

Lo scorso novembre, il Ministero dell’Economia ha ceduto il 15% del Monte dei Paschi, attraverso la cosiddetta «accelerated book building» (Abb): la quota è stata comprata per un 8% dal polo Banco Bpm-Anima mentre il gruppo Caltagirone e la Delfin della famiglia Del Vecchio hanno acquisito ciascuna il 3,5%.

Dopo un esposto, da quanto si è saputo, presentato da Unicredit, la Gdf e la Procura di Milano stanno indagando su presunti accordi per l’acquisto di quelle azioni Mps, attraverso Banca Akros, dove sono state effettuate non perquisizioni, ma acquisizioni di documenti con un ordine di esibizione per raccogliere elementi utili per l’inchiesta.