Cisl Sicilia: “Bene supporto tecnico amministrativo ai Comuni per l’utilizzo delle risorse Po Fesr in tema di energia"

“È una buona notizia l'assegnazione di 100 esperti ai Comuni siciliani per supportare l'utilizzo delle risorse del Po-Fesr 2021-2027 nell’ambito del progetto ‘Focus Energia’. Va nella direzione di quanto da noi più volte sottolineato sulla necessità di sostenere gli Enti locali per impiegare al meglio e in modo efficace i fondi europei”. Lo dichiara il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, che aggiunge: “Riteniamo indispensabile che si adotti questo stesso schema in tutti i settori, in modo da poter garantire un servizio di consulenza che tocchi tutti gli ambiti della vita sociale produttiva ed economica dell’isola, perché è chiaro a tutti che la vera sfida sull’utilizzo dei fondi comunitari, passa dalla capacità progettuale e amministrativa dei Comuni siciliani, da tempo in forte affanno rispetto alle dotazioni organiche”. Per il segretario generale della Cisl Sicilia “è importante che vi sia grande adesione da parte degli Enti locali a progetti di questo tipo, in modo da potersi avvalere di professionalità utili alle esigenze delle amministrazioni cittadine, anche riunite in forma associata”. “Auspichiamo che in questo processo siano attivamente coinvolte le parti sociali a tutti i livelli, in particolare quelli territoriali - afferma La Piana - la Cisl è pronta a mettere a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e la propria conoscenza delle realtà locali, per fare in modo che le ingenti risorse della Ue non vadano disperse”.