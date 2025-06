Usa: i blitz anti-immigrazione mettono in crisi la catena del fai-da-te Home Depot

Gli agenti dell’Ice sanno bene come funziona e quindi quando e dove colpire: chi deve fare dei piccoli lavori a casa - tirare su una parete in cartongesso, sostituire un gabinetto o imbiancare una stanza - spesso va a comprare il materiale in un Home Depot e nel parcheggio trova chi è pronto a fare il lavoro. Si tratta di persone che spesso sono negli Stati Uniti illegalmente e da quando gli agenti dell’immigrazione hanno cominciato a prendere di mira proprio i parcheggi, in New Jersey come a Los Angeles, ai pochi che hanno avuto il coraggio (o la disperazione) di continuare a presentarsi è stato intimato dalla sicurezza dei negozi di stare alla larga.

Le espulsioni minacciano un rapporto simbiotico e conflittuale che dura da decenni. I lavoratori a cottimo di fatto forniscono un servizio ai clienti di Home Depot - piccoli imprenditori edili e proprietari di case - che hanno bisogno di aiuto. Ufficialmente, l’azienda non approva queste attività e ha adottato da tempo una politica di «no adescamento» e i lavoratori possono radunarsi solo fuori dal perimetro dei negozi. L’azienda, riporta il Wall Street Journal, è stata criticata sia da fazioni pro che anti-immigrazione: alcuni la attaccano per aver agito come facilitatore dell’immigrazione clandestina e del lavoro non regolare; altri hanno fatto pressione sull'azienda affinché faccia di più per migliorare le loro condizioni.

Proprio un’operazione condotta venerdì scorso dagli agenti dell’Ice in un centro commerciale che include un Home Depot nel quartiere a prevalenza latinoamericana di Westlake, a Los Angeles, ha dato fuoco alle polveri della protesta.

A fine maggio, Stephen Miller, uno dei principali collaboratori della Casa Bianca e artefice del programma di immigrazione del presidente, aveva chiesto ai funzionari dell’Ice di prendere di mira i parcheggi degli Home Depot e i punti vendita 7-Eleven.

Home Depot si è affrettata a precisare di non essere coinvolta in alcun modo nei raid anche se riconosce che i lavoratori a giornata sono una presenza ben nota in alcuni punti vendita, soprattutto intorno alle sedi metropolitane.

Dopo il boom dell’era del Covid, quando si è speso molto in ristrutturazioni della casa, l’azienda ha registrato un calo delle vendite negli ultimi trimestri e secondo il WSJ c'è da aspettarsi che la situazione non migliorerà senza la disponibilità di forza lavoro a basso costo messa in fuga dagli agenti dell’immigrazione.