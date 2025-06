Usa, arresti di massa a Los Angeles: la protesta si estende anche al Texas

Arresti di massa a Los Angeles nella notte, mentre la protesta contro i nuovi e intensificati controlli sull'immigrazione da parte dell’amministrazione Trump, si estende a decine di città americane. Non si placa intanto lo scontro frontale tra il presidente Usa e il governatore della California, Gavin Newsom.

Coprifuoco non rispettato

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha effettuato «arresti di massa» nel centro della città nelle ore del coprifuoco imposto dal sindaco della città, Karen Bass, dopo giorni di intense proteste contro i raid dell’Immigration americana. Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, diffusi atti vandalici e alcuni saccheggi hanno infiammato la notte. Il coprifuoco, iniziato nella serata di ieri, è stato applicato a un’area ristretta del centro città e sta per scadere.

La protesta si allarga: Guardia nazionale anche in Texas

Le proteste iniziate a Los Angeles, si stanno estendendo a numerose città del paese: manifestazioni si sono tenute a New York, Chicago, Atlanta, Omaha e Seattle. A Chicago i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Proteste sono scoppiate anche in diverse città del Texas: in vista di ulteriori proteste previste per questa settimana, il governatore dello Stato, Greg Abbott, ha annunciato l’invio della Guardia Nazionale del Texas in diverse località. Lunedì la polizia di Austin ha sciolto un assembramento ritenuto illegale, utilizzando gas lacrimogeni e arrestando 13 persone.