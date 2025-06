Terremoto di magnitudo 3.5 nel Tirreno Meridionale: scossa al largo delle coste calabresi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata questa mattina, alle ore 5:10, nel Tirreno Meridionale, al largo delle coste calabresi. Il sisma è stato rilevato dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 292 chilometri.

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’evento tellurico si è verificato in mare e, data la profondità dell’ipocentro, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Al momento non risultano neppure segnalazioni di avvertimento della scossa da parte della popolazione.