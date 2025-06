Donne sopravvissute a un tentativo di femminicidio, la legge per le assunzioni alla Regione avrà effetto retroattivo

Approvata a gennaio del 2024 e mai entrata in vigore, la norma che prevede un aiuto o l'assunzione alla Regione delle donne sopravvissute a un tentativo di femminicidio o a un loro familiare torna oggi all'Ars. Riveduta e corretta per superare un primo problema che ha tenuto tutto bloccato finora: il fatto che il testo originale era stato scritto in modo che i vantaggi valessero solo dal momento dell'approvazione della legge, quindi non anche per chi ha subito violenza negli anni scorsi.

Ora l'emendamento presentato all'Ars prevede proprio la retroattività della legge. E dunque aiuti e assunzioni potranno essere destinati anche a chi ha subito violenza negli anni scorsi, in particolare le donne rimaste sfregiate. Il testo, voluto dal governo, ha però provocato polemiche all'Ars perché limita i vantaggi alle donne italiane residenti in Sicilia e per fatti compiuti nel territorio siciliano. Prevista anche l'assunzione di un solo figlio della vittima qualora sia stata uccisa. Nell'emendamento, inserito in un disegno di legge omnibus incardinato nel pomeriggio all'Ars, si amplia la platea dei beneficiari con l'introduzione della retroattività della norma e si chiarisce chi ne potrà beneficiare: "Le disposizioni trovano applicazione per fatti avvenuti entro i confini del territorio della Regione siciliana anche prima della data di entrata in vigore della presente legge in danno di cittadini italiani residenti in Sicilia al momento dell'evento criminoso ed esclusivamente per le assunzioni presso la Regione siciliana nei limiti delle risorse assunzionali disponibili". Il disegno di legge dovrebbe essere discusso e votato domani pomeriggio.