Le autorità per l’immigrazione hanno confermato l’arresto per qualche ora di del conte creatore Khaby Lame. «E' è stato fermato venerdì dall’Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti in Nevada per violazioni delle leggi sull'immigrazione», si legge in una nota dell’Ice nella quale si precisa che all’influencer è stata data la possibilità di lasciare il Paese ed è partito.