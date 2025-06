Caivano, un incendio in casa fa scoprire una serra di marijuana

Un incendio ha pemesso di scoprire una piantagione casalinga in una abitazione di Caivano. Carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati dopo la chiamata di emergenza, e quando il rogo è stato domato, nell’appartamento in cui non c’era nessuno, la causa probabile è stata individuata in un cortocircuito, un sovraccarico elettrico che ha fatto partire qualche scintilla e poi le fiamme. Ai militari dell’Arma è bastato poco per intuire cosa avesse mandato in tilt il sistema elettrico. Nelle pertinenze dell’abitazione ben 4 armadi di tela con un sofisticato sistema di areazione, un’illuminazione a Led e un sistema di irrigazione. Tutto creato ad hoc per avere mini serre in casa. Trovate 62 piante di marijuana di 4 varietà diverse per un peso complessivo vicino ai 10 chili, e anche decine di barattoli in vetro sporchi verosimilmente di hashish e marijuana oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il proprietario di casa, un uomo di 43 anni incensurato è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.