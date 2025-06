Si finge medico di Papa Wojtyla e truffa la famiglia di un ragazzo autistico, arrestato

el curriculum si spacciava come medico di Papa Giovanni Paolo II e di 54 cardinali nonché luminare nel campo dell’autismo, ma era un truffatore. Per questo la polizia di Stato, al termine di indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo, ha messo agli arresti domiciliari un 63enne, cittadino argentino, pesantemente indiziato dei reati di esercizio abusivo della professione medica su territorio italiano (inesistente iscrizione presso l’apposito Albo Nazionale e assenza del provvedimento della Regione Lazio per l’esercizio dell’attività di medico straniero in Italia) e di truffa aggravata ai danni dei genitori di un ragazzino affetto da una grave forma di autismo. L’uomo ha prescritto una ‘curà con l’utilizzo di cellule staminali per un costo complessivo di 30 mila euro.

«Le indagini condotte dal locale Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, hanno avuto origine dalla denuncia dei genitori di un quindicenne con disturbi neurologici - spiega una nota della Polizia di Stato -, i quali si erano rivolti al professionista argentino in quanto ritenuto «luminare» per quel tipo di patologia, sulla base di informazioni acquisite online, da cui risultava un curriculum ben strutturato sulla pratica di terapie altamente innovative. Il sedicente medico infatti millantava di essere stato il costante riferimento sanitario di Papa Giovanni Paolo II, e di 54 Cardinali in carica , circostanze smentite in sede di accurati accertamenti investigativi».