Rinvio di alcuni cantieri sulla Palermo-Catania per evitare ulteriore caos

Per tutto il giorno ieri sono andati avanti colloqui informali con i responsabili delle aziende che stanno lavorando sulla Palermo-Catania nei due cantieri di Casteldaccia e Bagheria che hanno creato code chilometriche. E questo, a meno di clamorose sorprese, permetterà stamani al presidente Renato Schifani e all’ad di Anas Claudio Andrea Gemme di annunciare un accordo che eliminerà (o quasi) i tappi entro qualche giorno.

I dettagli verranno forniti alle 11, in una conferenza stampa convocata ieri sera: segnale che al vertice della mattinata a Palazzo d’Orleans la Regione, l’Anas e le imprese arrivano con molti angoli già smussati. Ciò che filtra è che almeno uno dei due cantieri che il primo giugno hanno provocato 15 km di code, probabilmente quello di Bagheria, verrà chiuso e riaperto dopo l’estate per limitare i disagi. Mentre nell’altro, quello di Casteldaccia, si dovrebbe lavorare su tre turni (quindi anche di notte) per accelerare il traguardo, altrimenti fissato al prossimo febbraio. Il «dialogo» con le imprese in queste ore verte evidentemente anche su un aumento del budget per assicurare un impiego maggiore di uomini sul campo. E anche di questo si avrà contezza solo stamani. In più Schifani ha chiesto e ottenuto dal prefetto che a Casteldaccia nei giorni da bollino rosso ci sia una almeno una pattuglia stabile della polizia municipale per controllare l’andamento del traffico.