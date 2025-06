Lo scontro sulla legge di spesa Usa, Trump: «Musk mi ha deluso». La replica: «Senza di me non avrebbe mai vinto le elezioni».

Il Congressional Budget Office (Cbo), un’agenzia apartitica che fornisce dati di bilancio al Congresso, ha rivisto al ribasso la sua stima dell’impatto del disegno di legge di tagli fiscali e spesa del presidente Donald Trump sul debito nazionale, affermando che aggiungerà circa 2.400 miliardi di dollari ai 36.200 miliardi di dollari di passività del Paese. La nuova valutazione arrivadopo che Elon Musk, in rottura con Trump, ha definito il disegno di legge un «abominio disgustoso», dando nuovo sostegno ai falchi repubblicani anti deficit che si oppongono al provvedimento.

Una precedente stima del Cbo prevedeva che il disegno di legge repubblicano, approvato il 22 maggio senza il sostegno dei democratici, avrebbe aggiunto circa 3.800 miliardi di dollari al debito di Washington nel prossimo decennio. La misura, ora in attesa di approvazione al Senato, mira a prorogare la legge di tagli fiscali di Trump del 2017, ottenendo al contempo forti riduzioni della spesa, in gran parte per il programma sanitario per i poveri.